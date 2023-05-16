الجنيه الإسترليني يتصدر قائمة مجموعة الثمانية الكبري الأسوأ أداءً

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انخفض الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، وجاء هذا التراجع بعد بيانات سوق العمل الصادمة في المملكة المتحدة.

وتصدر الجنيه الإسترليني قائمة عملات الثمانية الكبري الأسوأ أداء، حيث تقلص احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع يونيو المقبل، وعززت من التكهنات حول توقف البنك مؤقتاً عن التشديد النقدي.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.2465$، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2528$ ، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2532$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعاً بأكثر من 0.6% مقابل الدولار، في أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة..

وذلك ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2445 دولاراً، مستفيداً من تباطؤ مستويات العملة الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي.

العملة البريطانية الأسوأ أداءً اليوم

يتصدر الجنيه الإسترليني قائمة مجموعة الثمانية الكبري الأسوأ أداءً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بسبب البيانات الصادمة عن سوق العمل البريطانية، والتي تقلص الضغوط التضخمية على بنك إنجلترا، وتعزز من التكهنات حول قرب إعلان البنك توقف التشديد النقدي مؤقتاً.

بيانات صادمة

جاءت بيانات سوق العمل البريطانية الصادرة صباح اليوم في لندن صادمة، حيث أظهرت ارتفاع معدل البطالة وطلبات إعانة البطالة للشهر الثاني على التوالي.

وذلك في أحدث المؤشرات على تحول اقتصاد المملكة المتحدة إلى مرحلة التباطؤ الاقتصادي.