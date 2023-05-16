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وزير الداخلية: حملة مكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة والضربات القوية تتواصل (فيديو)
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وزير الداخلية: حملة مكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة والضربات القوية تتواصل (فيديو)

وزير الداخلية: حملة مكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة والضربات القوية تتواصل (فيديو)

وزير الداخلية: حملة مكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة والضربات القوية تتواصل (فيديو)
٠١:٢٦:١٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لقادة القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وأكد سموه خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، أن الحملة بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – تحقق ولله الحمد نتائج ملموسة.

الضربات القوية

وأشار إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة.

وأكد أنها ستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.

ونوه الأمير بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر آفة المخدرات.

وتوجه سموه بنقل تحياته لرجال الأمن العاملين في جميع مناطق المملكة.

وعي المواطن

كما نوه سمو وزير الداخلية بوعي المواطن ودوره في مكافحة المخدرات من خلال الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات.

وأكد أن بلاغات الجميع يتم التعامل معها بسرية تامة.

وكان سموه قد استمع إلى شرح قدمه معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي حول أبرز نتائج المهام الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية في مكافحة المخدرات .

حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني..

ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا.

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الكلمات الدلالية:
الأمير عبدالعزيز بن سعود القطاعات الأمنية المخدرات المملكة خادم الحرمين مكافحة المخدرات وزير الداخلية ولي العهد

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