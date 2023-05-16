فرصة لا تفوتك.. الهيئة الملكية تعلن عن 167 وظيفة شاغرة للمواطنين

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن