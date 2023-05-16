أخبار السعودية.. نداء عاجل من كبار العلماء وخطوات تجديد رخصة البناء المنتهية و180 وظيفة في الحرس الوطني
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الشورى يطالب بإجراءات احترازية لحوادث المركبات
طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وزارة النقل بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح بسبب تكرار سقوط المركبات من المناطق المرتفعة.
اختتم قطاع تنمية الصادرات المشاركة في معرض النقل والخدمات اللوجستية الذي أقيم في “ميونيخ” الألمانية، وذلك تحت هوية “صنع في السعودية”.
بشرى سارة لهؤلاء.. “الحرس الوطني” يعلن عن 180 وظيفة في 5 مناطق
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر 184 وظيفة إدارية وصحية.
تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العملاء من خطورة الإفصاح عن البيانات السرية. وقالت ” لا تشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك”.
نداء عاجل من “كبار العلماء” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحرب على المخدرات
أشادت هيئة كبار العلماء بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة التي يقودها سمو ولي العهد ـ أيده الله ـ
تعرف على آخر مهلة للتقديم للحج هذا العام
أكدت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن “التقديم لحج عام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1444/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة”.
خدمة اليوم.. 11 خطوة لتجديد رخصة البناء المنتهية
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تجديد رخصة البناء المنتهية، عبر 11 خطوة.
توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن أعمار التابعين عند التسجيل
قال حساب المواطن، إنه لا يشترط حدًا أقصى للسن عند التسجيل في برنامج الدعم. جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بقول إنه يبلغ من العمر 29 عامًا، فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟ وما حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟
تحذير عاجل من الموارد البشرية لبعض المؤسسات بسبب رواتب العمالة غير النظامية
قالت وزارة الموارد البشرية، إن الحسم من أجور العمالة غير المنتظمة بدون سببب يُعدّ مخالفة تستوجب تقديم شكوى ضد المؤسسة.
توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية حول الراتب الوظيفي
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الراتب الوظيفي للمشتركين في نظام التأمينات.