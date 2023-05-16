تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وزارة النقل بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح بسبب تكرار سقوط المركبات من المناطق المرتفعة.

اختتم قطاع تنمية الصادرات المشاركة في معرض النقل والخدمات اللوجستية الذي أقيم في “ميونيخ” الألمانية، وذلك تحت هوية “صنع في السعودية”.

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر 184 وظيفة إدارية وصحية.

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العملاء من خطورة الإفصاح عن البيانات السرية. وقالت ” لا تشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك”.

أشادت هيئة كبار العلماء بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة التي يقودها سمو ولي العهد ـ أيده الله ـ

أكدت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن “التقديم لحج عام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1444/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة”.

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تجديد رخصة البناء المنتهية، عبر 11 خطوة.

قال حساب المواطن، إنه لا يشترط حدًا أقصى للسن عند التسجيل في برنامج الدعم. جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بقول إنه يبلغ من العمر 29 عامًا، فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟ وما حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟

قالت وزارة الموارد البشرية، إن الحسم من أجور العمالة غير المنتظمة بدون سببب يُعدّ مخالفة تستوجب تقديم شكوى ضد المؤسسة.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الراتب الوظيفي للمشتركين في نظام التأمينات.