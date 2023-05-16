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مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبد الله برابغ.. شروط الالتحاق

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مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبد الله برابغ.. شروط الالتحاق

مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبد الله برابغ.. شروط الالتحاق

مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبد الله برابغ.. شروط الالتحاق
١٢:٢٥:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سكراب” في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وقالت الهيئة إن المزاد سيقام في جمرك ميناء الملك عبد الله برابع يوم الاثنين 9 من ذي القعدة 1444 هجريًا الموافق 29 من مايو 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءً.

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شروط المزاد

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

4- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزكاة السعودية جمرك ميناء الملك عبد الله هيئة الزكاة

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