أهم الأهداف.. “الحج” تطلق برنامج ترحاب بالتعاون مع جامعة أم القرى

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الحجّ والعمرة، البرنامج التدريبي “ترحاب” في نسخته الثانية الخاص بالمهارات النَّاعمة لموظفي الصُّفوف الأولى في خدمة ضيوف الرَّحمن.

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تدريب أكثر من 13 ألف لخدمة ضيوف الرَّحمن

وأوضحت ان ذلك يأتي بالتعاون مع جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة والذي يهدف لتأهيل وتدريب أكثر من 13 ألف من العاملين في خدمة ضيوف الرَّحمن.

وأضافت أنَّ البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها،

1 – صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرَّحمن.

2 – تحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتَّعامل الأمثل مع الحجاج.

3 – صقل مهارات المتدرِّبين، فيما يتعلق بالتَّعامل مع الشَّكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرَّحمن.

4 – الاطلاع على تجاربهم، وأبرز المواقف التي مرُّوا بها مع ضيوف الرَّحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.

وأكدت أنها حريصة على تأهيل وتدريب العاملين لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرَّحمن، وإثراء تجربتهم مشيرًا إلى أنّ البرنامج يقدمه كوكبة من الكفاءات الأكاديميَّة بمكَّة المكرَّمة والمدينة المنورة.

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“ترحاب” يسهم في تسهيل استضافة الحجاج

يذكر أنَّ برنامج “ترحاب” يهدف إلى تسهيل استضافة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم.

وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة، وعكس الصُّورة المشرِّفة والحضاريَّة للمملكة في خدمة ضيوف الرَّحمن.