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وتخريب ومداهمات.. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية
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وتخريب ومداهمات.. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وتخريب ومداهمات.. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وتخريب ومداهمات.. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية
٠١:٠٠:١١ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 19 فلسطينيًا، خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية، رافقها عمليات تخريب ومداهمة واسعة للمنازل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين في القدس المحتلة.

كما اعتقلت خمسة آخرين خلال عملية اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، تخللها إطلاق نار.

وأسفر الاقتحام عن إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحام بيت لحم وقرى في مدينة رام الله.

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الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا 

كما أصيب شاب واعتقل 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.

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اعتراف رسمي بتورطه في ارتكاب الجرائم 

وحسب وكالة “وفا”، فقد أدانت وزارة الخارجية، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاستفزازية بشأن ما تسمى مسيرة الأعلام  العنصرية.

كما أدانت أقواله ودعواته التحريضية والرخيصة التي يطلقها لاغتيال الفلسطينيين، مستنكرة توفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، مع عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

 

الكلمات الدلالية:
أريحا الضفة الغربية رام الله غزة فلسطين قوات الاحتلال مخيم عقبة

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