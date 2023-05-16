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الأيام القادمة.. تحذير من اضطرابات جوية مع أمطار ورياح على مناطق المملكة

الأيام القادمة.. تحذير من اضطرابات جوية مع أمطار ورياح على مناطق المملكة

الأيام القادمة.. تحذير من اضطرابات جوية مع أمطار ورياح على مناطق المملكة
١١:٢٣:١١ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأرصاد، من منخفض جوي في طبقات الجو العليا يقترب تدريجيًا من أجواء المملكة خلال أيام.

اضطرابات جوية تترافق بأمطار رعدية

وحسب “طقس العرب”، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تدفق لرطوبة مدارية من بحر العرب مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات جوية تترافق بأمطار رعدية و رياح هابطة نشطة.

الثلاثاء: أتربة مُثارة و أمطار رعدية

واليوم، توقع الخبراء، أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا لتكاثر السُحب الركامية على أجزاء من نجران و مُرتفعات عسير وأجزائها الشرقية.

السعودية: اضطرابات جوية تترافق بأمطار رعدية و رياح هابطة تشمل العديد من المناطق تدريجياً خلال الأيام القادمة

وتمتد لتطال أجزاء مُتفرقة من غرب و شمال منطقة الرياض إدارياً والقصيم و شمال المنطقة الشرقية،

وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.

أتربة وغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

ويتزامن ذلك مع نشاط للرياح الجنوبية على أجزاء عِدّة من وسط المملكة بما فيها العاصمة، وتعمل على إثارة الأتربة و الغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

اتساع تدريجي مُتوقع في رقعة الأمطار

ويُتوقع بمشيئة الله أن تشتد الأمطار الرعدية يوم الأربعاء على نجران و مُرتفعات جازان وعسير،

وتمتد لأجزاء من منطقة الرياض وبخاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة بالإضافة لبعض المُحافظات من المنطقة الشرقية.

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كما تتسع رقعة الأمطار الرعدية يوم الخميس والجمعة لتشمل أجزاء مُختلفة من جنوب غرب المملكة والوسطى والشرقية، وتطال أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الأمطار مُتوسطة في مُجملها، ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً و تُصحب بنشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة و الغبار.

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