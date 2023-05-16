تعرف على آخر مهلة للتقديم للحج هذا العام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لحجز موسم الحج 1444 هـ الموافق 2023م.

وأكدت عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن “التقديم لحج عام 1444هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1444/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة”.

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طريقة الحجز

وعن طريقة الحجز، أشارت الوزارة إلى أن الحجز متاح من عدة وسائل إلكترونية أبرزها تطبيق نسك أو من خلال موقع الوزارة.

ولجميع الراغبين في الحجز من خلال موقع وزارة الحج والعمرة يمكنكم الدخول على هذا الرابط (اضغط هنــــا).

وشددت الوزارة على ضرورة القيام بكل التحصينات الطبية من أجل الحصول عل تصريح الحج.

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التحصينات اللازمة

وأهم التحصينات هي:

– لقاح ضد فيروس كورونا.

– لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية.

– لقاح ضد الحمى الشوكية التيسرية.