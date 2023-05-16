هيئة النقل: في هذه الحالة يحق للعميل رفع شكوى ضد مندوب التوصيل

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، عن أن العميل له الحق في رفع شكوى ضد مندوب التوصيل في حال قام بالتواصل معه أو طلب موقع المنزل.

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العنوان الوطني المختصر

وأضاف في مقابة مع فضائية “العربية”، إن “العنوان الوطني المختصر”، يُسهّل حياة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أنه يسهل مسألة التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

وأوضج أن الهيئة العامة للنقل بصفتها المشرفة على قطاع البريد لديها مبادرات عديدة، منها اعتماد 77 مخالفة في نظام البريد ليساعد ذلك في رفع مستوى الشركات العاملة في ذلك القطاع.

وأشار إلى أن الالتزام باستخدام العنوان الوطني يُسهّل على المستفيدين الحصول على الخدمات في مختلف المجالات.

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