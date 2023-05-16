بورما: مصرع 41 شخصًا من الروهينجا جراء إعصار “موكا” المدمر

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ارتفعت حصيلة الإعصار موكا المدمر الذي ضرب خليج البنغال اليوم الثلاثاء إلى العشرات، منهم 41 شخصًا من مسلمي الروهينجا.

وحسب” فرانس برس”، فقد وصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنجلادش وسيتوي في بورما حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة.

أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال

ويمثل الإعصار، أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال مارًا بمخيمات الروهينجا، حيث يعيش حوالى مليون شخص.

ووفق شهود عيان، فقد ظهرت المنطقة بها قوارب صيد خشبية محطمة مكدسة قرب الشاطئ، وأن 864 منزلا و14 مستشفى أو عيادة دمرت في كل أنحاء البلاد.

وكانت الأشجار المقتلعة والأسلاك والأعمدة الكهربائية منتشرة على الطرق، والطرق أصبحت مقطوعة بعد تساقط أعمدة الكهرباء.

أضرار جسيمة خلفها الإعصار

وفي بنجلادش قالت السلطات إنها أجلت 750 ألف شخص، تضررت مخيمات اللاجئين بشدة مما ترك الآلاف في أمس الحاجة إلى المساعدة.

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وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأضرار التي خلفها الإعصار، جسيمة.

وبينت أن مشكلة الاتصالات تعرقل عملية تقييم الأضرار في ولاية راخين حيث تعيش معظم أقلية الروهينجا.

الإعصار دمر حوالي 300 ملجأ

ولفتت إلى أن الإعصار دمر حوالي 300 ملجأ، وأن السلطات توزّع الآن الخيزران والقماش المشمع ومواد مختلفة حتى يتمكن أفراد الروهينجا المتضرّرون من إعادة بناء ملاجئهم.