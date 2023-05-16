لاتتجاهل الحكة.. علامة “مبكرة” على الإصابة بسرطان الكبد

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غالبًا لاتظهر أعراض للإصابة بسرطان الكبد حتى المراحل المتأخرة، مما يجعل من الصعب التعرف على الحالة، لكن حكة الجلد قد تكون مؤشرًا على ذلك.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية “دكتور فوكس أونلاين”: “تظهر الحكة في النهاية بسبب تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد. هذا ما يحدث عند الإصابة باليرقان – اصفرار الجلد والعينين المميز”.

في الظروف العادية، ينتج الكبد الصفراء، وهو سائل أخضر داكن أو أصفر يتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة من المرارة.

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سرطان الكبد

وعند الإصابة بسرطان الكبد، تحدث هذه العلامة بسبب توقف إنتاج الصفراء وتدفقها حيث يتسلل الورم إلى الكبد. ويمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى انسداد القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى اليرقان الانسدادي.

ومع ترك الصفراء في الكبد، يتسبب اليرقان في ترسب الأملاح الصفراوية في الجلد وبياض العيني.

وبعيدًا عن المؤشرات المتعلقة باليرقان، يمكن أن تكون حكة الجلد علامة على الإصابة بسرطان الكبد، والتي يمكن أن تكون “من الأعراض المبكرة جدًا” قبل تشخيص سرطان الكبد، بحسب الدكتورة لي.

وأشارت إلى أنه “يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل المرض، لكنه يحدث بشكل أكثر شيوعًا في المراحل المتأخرة”.

ولفتت إلى أن ما يتراوح ما بين 19 إلى 40 في المائة من مرضى سرطان الكبد يتم تشخيصهم في هذا الوقت تقريبًا، مما يعني أن السرطان عادة ما يكون متقدمًا، ويمثل مرحلة متأخرة من المرض.

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العلامات التحذيرية الأخرى

علاوة على الحكة واليرقان، فإن هناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي يمكن الانتباه لها. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، تشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الكبد ما يلي:

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة.

-الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

-الشعور بشكل عام بالتوعك أو ظهور أعراض مثل الأنفلونزا.

-نتوء في الجانب الأيمن من البطن.

-الشعور بالمرض.

-ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن أو في الكتف الأيمن.

-أعراض عسر الهضم (مثل الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام).

-انتفاخ شديد في البطن لاعلاقة له بتناول الطعام.

– بول غامق وشحوب البراز أكثر من المعتاد.