للراغبين في إنقاص الوزن.. احذر الأكل في هذا الوقت من اليوم

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توصلت دراسة حديثة إلى أدلة جديدة حول خطر تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم، مما يزيد من خطر السمنة التي ترتبط بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري.

وقال باحثون من مستشفى بريجهام في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إن تناول الطعام في وقت متاخر من اليوم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها، ومدى الشعور بالجوع، وطريقة تخزين الجسم للدهون.

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الوجبة الأخيرة في اليوم وزيادة الوزن

واتفق الخبراء سابقًا على وجود صلة بين الوقت الذي يأكل فيه الشخص الوجبة الأخيرة في اليوم وزيادة الوزن، لكنهم أصبح لديهم الآن فهم أفضل للسبب.

وخضع 16 مشاركًا يعانون من زيادة كتلة الجسم في نطاق الوزن الزائد، أو السمنة لاثنين من الاختبارات لمدة ستة أيام، تم خلالها التحكم في عاداتهم في تناول الطعام والنوم بإحكام.

وطوال اليوم، تناولوا ثلاث وجبات في اليوم – الإفطار في الساعة 9 صباحًا، والغداء في الساعة 1 ظهرًا، والعشاء في الساعة 6 مساءً.

وحدث تغير في أوقات الوجبات، ليصبح الإفطار في الساعة 1 ظهرًا، والعشاء 6 مساءً، والعشاء 9 مساءً.

وأظهرت عينات الدم أنه عند تناول الطعام في وقت لاحق، كانت مستويات هرمون اللبتين لدى المشاركين – وهو الهرمون الذي يخبر الشخص عند الشعور بالشبع – أقل خلال 24 ساعة.

ويعني هذا أنهم كانوا أكثر جوعًا، وبالتالي من المرجح أن يأكلوا أكثر، وأن السعرات الحرارية يتم حرقها بمعدل أبطأ.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن تناول الطعام لاحقًا أدى إلى تخزين المزيد من الدهون من خلال تكوين الشحم. وانخفضت عملية تكسير الدهون، والمعروفة باسم تحلل الدهون.

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خطر الإصابة بالسمنة

وحذر فريق الباحثين من أن هذه التغييرات مجتمعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وبالتالي مرض السكري والسرطان.

قالت نينا فوجوفيتش، الباحثة في برنامج علم الأحياء الزمني الطبي في قسم النوم واضطرابات الساعة البيولوجية في بريجهام: “وجدنا أن تناول الطعام بعد أربع ساعات يحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الجوع لدينا، والطريقة التي نحرق بها السعرات الحرارية بعد تناول الطعام، والطريقة التي نخزن بها الدهون”.

وأضاف الباحثون في الدراسة التي نُشرت في دورية “سيل ميتابوليزم”: “تُظهر هذه النتائج آليات متقاربة يمكن من خلالها أن يؤدي تناول الطعام متأخرًا إلى توازن طاقة إيجابي وزيادة مخاطر السمنة”.