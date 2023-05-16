الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على آخر مهلة للتقديم للحج هذا العام
نداء عاجل من “كبار العلماء” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحرب على المخدرات
الأيام القادمة.. تحذير من اضطرابات جوية مع أمطار ورياح على مناطق المملكة
بورما: مصرع 41 شخصًا من الروهينجا جراء إعصار “موكا” المدمر
هيئة النقل: في هذه الحالة يحق للعميل رفع شكوى ضد مندوب التوصيل
تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات

تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات

تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات
١١:٠٣:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العملاء من خطورة الإفصاح عن البيانات السرية.

وقالت في تنبيه عبر حسابها عبر موقع “تويتر”: “مهما كانت طريقة احتيالهم، لاتشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك”.

مهما كانت طريقة احتيالهم، لاتشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك. #التأمينات_الاجتماعية #GOSI

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية حول الراتب الوظيفي

دعوات تحذيرية من عمليات احتيال

ومن وقت لآخر، تصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوات تحذيرية من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء، وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثمارية).

ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وحذرت من أن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.

اقرأ أيضًا:

تفويض “التأمينات” لإعفاء العملاء المخالفين من كل أو بعض الغرامات

عدم الكشف عن البيانات الشخصية 

ونبهت المؤسسة عملاءها إلى عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية.

كما شددت على أهمية عدم التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة وضرورة قيام من تم استهدافهم بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن، حاثّة عملاءها على متابعة أخبارها ونشاطاتها عبر قنواتها الرسمية وهي الموقع الإلكتروني: ( من هنا ).

وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي : (SAUDIGOSI@) .

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية البيانات السرية السعودية اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعلومات الشخصية

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل نائب رئيس الحكومة في صنعاء

اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل نائب رئيس الحكومة في صنعاء

١١:٢٤ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠١٦
مصادر: مقذوف نجران إيراني الصنع ويحمل اسم «زلزال»

مصادر: مقذوف نجران إيراني الصنع ويحمل اسم «زلزال»

٠١:١٠ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠١٦
في خطبة الجمعة.. «السديس» يوجه رسالة مهمة للقائمين على وسائل الإعلام ومواقع التواصل

في خطبة الجمعة.. «السديس» يوجه رسالة مهمة للقائمين على وسائل الإعلام ومواقع التواصل

٠٣:٠٠ م، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠١٧
بالفيديو.. قصّة مُسن روهينغي اعتُقل وعُذِّب مع 10 آخرين 

بالفيديو.. قصّة مُسن روهينغي اعتُقل وعُذِّب مع 10 آخرين 

١١:٢٤ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *