تحذير عاجل من التأمينات بشأن سرية البيانات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العملاء من خطورة الإفصاح عن البيانات السرية.

وقالت في تنبيه عبر حسابها عبر موقع “تويتر”: “مهما كانت طريقة احتيالهم، لاتشارك معلوماتك الشخصية، وحافظ على سرية بياناتك”.

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دعوات تحذيرية من عمليات احتيال

ومن وقت لآخر، تصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوات تحذيرية من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء، وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثمارية).

ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وحذرت من أن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.

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عدم الكشف عن البيانات الشخصية

ونبهت المؤسسة عملاءها إلى عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية.

كما شددت على أهمية عدم التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة وضرورة قيام من تم استهدافهم بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن، حاثّة عملاءها على متابعة أخبارها ونشاطاتها عبر قنواتها الرسمية وهي الموقع الإلكتروني: ( من هنا ).

وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي : (SAUDIGOSI@) .