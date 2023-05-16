اليورو يسجل 4.08.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.19

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال،، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.68

فرنك سويسري 4.18

وينتظر المستثمرون قرارات الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث يجتمع خلال ساعات لتحديد وجهة الدولار المقبلة مع تزايد أنباء عن رفع جديد لأسعار الفائدة.

والدولار الأمريكي هو من أقوى العملات حيث يؤثر بالتبعية في باقي العملات التي تكون حساسة للغاية لحركة صعوده أو هبوطه.

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