حالات مميتة انتبه لها.. ماذا تقول رائحة جسمك عن صحتك؟

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تعد رائحة الجسم مصدر قلق وإزعاج لبعض الناس، ويمكن التغلب عليها بدش سريع ومزيل العرق واستخدام العطر.

لكن الرائحة التي تشبه البيض الفاسد، أو حتى الفاكهة يجب أن تكون مصدر قلق لأي شخص يعاني منها.

قالت جوليا جيريني، الصيدلانية الرئيسة من “ديجيتال فارماسي مدينيو” لصحيفة “ذا صن”، إن أسوأ شيء يمكنك فعله أن تلاحظ رائحة كريهة وتتجاهلها.

وأضاف: “أنت مدين لنفسك (وللأشخاص من حولك!) بتحديد السبب في أسرع وقت ممكن والحصول على العلاج المناسب”.

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أسباب رائحة الجسم السيئة

1. البدانة

قالت الدكتورة صوفي نيوتن، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة لرائحة الجسم السيئة، لأن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة غالبًا ما يكون لديهم طيات في جلدهم، وهي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا.

توصلت دراسة سابقة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لضعف حاسة الشم مقارنة بالأشخاص النحيفين. لذا فإنهم قد لايلاحظون الرائحة الكريهة التي يصدرها جسمهم.

ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما فيها مرض السكري من النوع 2 والسرطان والسكتة الدماغية.

2. مرض السكري

وفقًا للدكتورة نيوتن، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن التغيير في رائحة الجسم يمكن أن يكون علامة على الحماض الكيتوني المرتبط بمرض السكري، والذي يمكن أن يصدر رائحة تشبه “الفواكه”.

ويحدث الحماض الكيتوني السكري عندما يكون هناك نقص حاد في الأنسولين بالجسم.

والأنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة.

عندما يعاني الجسم من الحماض الكيتوني السكري، فإنه لايستطيع استخدام السكر للحصول على الطاقة، ويبدأ في استخدام الدهون بدلاً من ذلك.

تؤدي مستويات الكيتون المرتفعة إلى أن يصبح الدم حامضيًا ورائحة الجسم حلوة.

والسكري من النوع الأول يعني أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم ويدمر الخلايا التي تنتج الأنسولين.

بينما النوع الثاني يحدث عندما لاينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو لاتتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.

ويمكن أن يؤدي عدم علاج مرض السكري إلى مضاعفات طويلة الأمد، مثل أمراض القلب وتلف الكلى وفقدان البصر أو حتى الموت.

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3. أمراض الكبد

قالت الدكتورة نيوتن، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد يمكن أن تنبعث منهم رائحة كريهة.

ويمكن أن يعاني المصابون من التعرق المفرط ورائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد.

عندما يتوقف الكبد عن العمل، أو يتباطأ، تتراكم العديد من السموم والملوثات في البول والعرق والتنفس.

يمكن أن يؤدي عدم علاج أمراض الكبد إلى فشل الكبد وسرطان الكبد.

4. الفشل الكلوي

الفشل الكلوي هو عجز الأعضاء التي ترشح الفضلات من الدم عن العمل بالشكل الطبيعي. وفي تلك الحالة، يصبح جسمك مثقلًا بالسموم، مما يمكن أن يهدد الحياة إذا تركت الحالة دون علاج.

وفقًا للطبيبة، فإن الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي قد يكون لديهم رائحة جسم تشبه الأمونيا، بسبب تراكم السموم في الجسم.