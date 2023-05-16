كيف نجحت جمعية إشراقة في الاستفادة من وسائل التواصل لمحاربة المخدرات؟

تواصل – فريق التحرير:

تعمل جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من جانب.

يأتي ذلك في إطار أنشطة الجمعية المختلفة، سعيًا لتحقيق الأهداف التي تعمل من أجلها، وعلى رأسها التوعية بمخاطر المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمعات.

وفي هذا الإطار، تعمل الجمعية على الاسـتفادة مـن وسـائل التواصـل الاجتماعـي في بـث الرسـائل التوعويـة والثقافيـة المباشرة وغيـر المباشرة للالتـزام بأخلاقيـات الديـن، ومبادئـه في النفـس ومـع الغير.

حساب الجمعية على تويتر

وتمتلك الجمعية حسابًا نشطًا عبر موقع “تويتر“، يتضمن تغطيات لأبرز الأنشطة والفاعليات المختلفة لجمعية “إشراقة”، ويتضمن وسائل التواصل مع الجمعية والتعريف بها وبأهم أهدافها وميادين عملها.

اقرأ أيضًا:

مبادرات إشراقة لمواجهة “تجار السموم”

كما يتضمن مجال الاستشارات النفسية للجمعية، الاستضافات في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتيح التواصل مع هؤلاء الذين يعانون من تعاطي المخدرات، وتقديم النصائح المختلفة لهم، للعمل على انتشالهم من مستنقع الإدمان إلى طريق التعافي.

وتعمل الجمعية على إعـداد مقاطـع الفيديـو القصيـرة، التـي تذكّـر النـاس بالقيـم الإسلامية ليكونـوا في مأمـن مـن الوقـوع في الشـرور الأخلاقيـة، وسـموم المخـدرات وغيرهـا.

وتتيح الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، خدمة الاستشارات الإلكترونية، عبر صفحة مخصصة تستقبل من خلالها الاستشارات، في إطار من السرية، والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

خطوات التواصل

وتتضمن خطوات التواصل:

-الاسم.

-البريد الإلكتروني.

-رقم الجوال.

-نص الاستشارة.

للتواصل: (اضغط هنا)

وتعمل الجمعية من خلال ذلك على خلق قنوات تواصل مستمرة مع المتعاطين الراغبين في الحصول على الاستشارات عن بعد، والاستفادة من برامج جمعية “إشراقة”، وفي الوقت ذاته الحفاظ على خصوصياتهم سعيًا للتعافي من إدمان المخدرات.

وينسجم ذلك مع الأهداف التي تسعى لها الجمعية، في رعايــة وتأهيــل مــرىض الإدمــان، والعمــل عــى إنقاذه،

وبــذل ما في وسـعها في اسـتقرار تلـك الأسر التـي ابتليت بسـقوط بعض أبنائهـا في هـذه السـموم.

اقرأ أيضًا:

أخطر أنواع المخدرات.. لماذا لا يمكن أن يأخد متعاطي الشبو قرارًا بعلاج نفسه من الإدمان؟

أهداف الجمعية

-تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.

– تقديم البرامج العلاجية لمريض الإدمان.

– تأهيل مريض الإدمان للاندماج في المجتمع.

تأهيل المتعافي من الإدمان للانخراط في سوق العمل.

– إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.