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بشرى سارة لهؤلاء.. “الحرس الوطني” يعلن عن 180 وظيفة في 5 مناطق

بشرى سارة لهؤلاء.. “الحرس الوطني” يعلن عن 180 وظيفة في 5 مناطق

بشرى سارة لهؤلاء.. “الحرس الوطني” يعلن عن 180 وظيفة في 5 مناطق
١٠:٣٧:٣١ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر 184 وظيفة إدارية وصحية.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في عدة مدن بالمملكة “الرياض والمدينة المنورة والأحساء والدمام وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية

1 – وظائف إدارية.

2 – وظائف صحية.

3 – وظائف طبية.

4 – وظائف هندسية.

5 – وظائف تمريض “أكثر من 150 وظيفة”.

أماكن العمل

1 – جدة.

2 – الدمام.

3 – الرياض.

4 – الأحساء.

5 – المدينة المنورة.

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): ( اضغط هنا ).

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