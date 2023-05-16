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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 213 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 213 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 213 ريالاً
١٠:٣٤:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس الاثنين، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.20 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.94 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.81 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.40، وعيار 14 بـ 141.87، وعيار 12 سجل 121.60 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7564 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1702 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243.200 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.27 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.00 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.87 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.46، وعيار 14 بـ 141.91، وعيار 12 سجل 121.63 ريال.

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وبلغ سعر أوقية الذهب 7566 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1703 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243.270 ريالا.

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