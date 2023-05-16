كيف تتغلب على أحزانك؟.. 8 طرق لتتجاوزها دون متاعب

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يتعامل البعض بطريقة خاطئة مع الحزن، الأمر الذي لايستطيع معه معالجته بشكل صحيح، مما قد يسبب مشاكل، مثل الأرق والصداع والعزلة الاجتماعية.

وقدمت ليانا تشامبز، خبيرة رعاية الحزن، العديد من النصائح للتعامل مع الحزن والمساعدة في التغلب عليه، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

الحزن أمر طبيعي

الحزن هو رد فعل لفقدان شخص نحبه أو شيء نقدره. لايقتصر الأمر على ما نمر به عندما يموت شخص عزيز علينا، فنحن نحزن على أشياء كثيرة، مثل انهيار العلاقة أو الطلاق أو فقدان الوظيفة.

يمكن لمشاركة مشاعرنا أن نقطع شوطًا طويلاً في تقليل الوزن ومشاعر العزلة واليأس التي غالبًا ما تصاحب الحزن.

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قم بتوجيه طفلك الداخلي

من الصحي أن نختبر عواطفنا في اللحظة الآنية، سواء كانت سعيدة أو حزينة، أو جيدة، أو سيئة، وهذا ما يحدث عادةً عندما نكون أطفالًا.

ثم نتعلم أنه لا ينبغي لنا أن نثقل كاهل الآخرين بمشاعرنا، خاصة إذا تم تشتيت انتباهنا مرارًا وتكرارًا عن حزننا – عن طريق الحلويات أو الألعاب، أو قيل لنا أن نكون فتاة أو فتى “كبيرًا”.

إنه يعطي رسالة مفادها أنه من الخطأ التحدث عما نشعر به إزاء ما يحزننا، وأن مشاعر الحزن لدينا ليست مهمة.

هذا ما يجعلنا نشعر بالحرج في مرحلة البلوغ عندما تطرح الحياة علينا تحديات، لذا فمن المهم تجاوز مرحلة التعلم المبكر، وإيجاد طريقة للتحدث عن حزننا.

كيف تنفتح على الآخرين؟

يمكن أن يكون الانفتاح على شخص ما أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت لاتعرف ما يمكن توقعه منه، أو حتى من حزنك. لكن حاول اتباع هذه الخطوات البسيطة للبدء..

اجلس معه

إذا كنت تعلم أنك تحمل حزنًا أو تكافح من أجل التأقلم معه، فمن الجيد أن تتعامل مع مشاعرك دون إصدار أحكام حتى تجد الكلمات التي يمكنك استخدامها لوصفها.

يمكن أن يسهّل كتابتها تجميع أفكارك قبل مشاركتها مع الآخرين.

اختر صديقًا مقربًا

اختر شخصًا تثق به – سواء كان صديقًا أو شريكًا أو والدًا أو معالجًا – والذي سيستمع إليك ويقبل كلماتك دون محاولة تبرير أو التخلص من ألمك، أو تغيير شعورك.

إذا حاول شخص ما منعك من استكشاف مشاعرك قبل معالجتها، فقد يكون لذلك آثار ضارة.

يميل العديد من المتكلمين إلى عزل أنفسهم؛ لأن الناس مشغولون جدًا بمحاولة “إصلاحهم” عندما يكون كل ما يحتاجون إليه هو أُذن ومساحة آمنة للتحدث.

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ضع بعض الخطوط العريضة

ضع الخطوط العريضة لبعض إرشادات الاستماع والتحدث حتى يعرف صديقك المقرب أنه لا بأس إذا شعرت بالضيق.

على سبيل المثال، يمكنك إخبارهم أنهم ليسوا بحاجة إلى العثور على إجابات لما تشعر به. بدلاً من ذلك، اطلب منهم قبول كل ما تقوله ومعانقتك إذا كنت تريد ذلك.

اختر موقعك

الذهاب في نزهة مع صديق يمكن أن يجعل المحادثة الصعبة أسهل من الجلوس مقابل بعضكما البعض.

الشيء نفسه ينطبق على قيادة السيارة. يمكن للدردشة جنبًا إلى جنب أن تزيل الضغط، حيث لا داعي للقلق بشأن التواصل البصري.

لا تهتم كثيرًا بتنميق كلامك

عندما نحاول التعبير عن ألمنا، يمكن للكلمات أن تفلت منا – وهذا جيد.

قد يكون من الصعب العثور على الكلمات التي تعبر عن ما نشعر به – إذا كنا نعرف حتى ما نشعر به – لذلك ليس من الضروري أن يكون لها معنى.

أنت تطلق الأفكار، وكلما فعلت ذلك، أصبح الأمر أسهل.

افتح قلبك

نشعر دائمًا بالتحسن ولدينا شعور بالتحرر عندما نكون قادرين على فتح قلوبنا. من خلال تنقية المشاعر، يمكننا تعميق الصداقات والشعور بالسعادة. ستصبح أيضًا مستمعًا أفضل.

من خلال تحديد احتياجاتك في أوقات الحزن، ستكون أكثر قدرة على دعم الآخرين في احتياجاتهم، لذا قم بتوفير مساحة للناس لمشاركة آلامهم معك. إذا كان لديك أطفال، أخبرهم أن كل مشاعرهم مهمة.

الأعراض الجسدية

عندما نسرد حدثًا مأساويًا، لا تعرف أجسادنا على الفور أنه لا يحدث للمرة الأولى. يمكن أن يكون تذكُّر لحظة مزعجة بمثابة إعادة إحياء الصدمة، ولهذا السبب قد نرغب في البكاء أو صعوبة الكلام.

السبب الذي يجعلك تشعر بألم في حلقك هو أن الحزن يحتاج إلى النطق. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نعيد المشاعر إلى الوراء، وكلما فعلنا ذلك، كان من الصعب الانفتاح ومشاركة مشاعرنا.

لا تعتذر

ليس من الضعف القول إنك تكافح. لا نسمع أبدًا أي شخص يعتذر عن الضحك عندما يكون سعيدًا، ويجب أن يكون الأمر كذلك مع الحزن. كلا المشاعر لا تقل أهمية عن التعبير.

https://www.thesun.co.uk/health/22285230/ways-get-comfortable-with-grief/