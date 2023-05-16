مرتفعة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في مكة المكرمة، و42 في شرورة.

كما سجل 39 في الدوادمي والعلا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة وأبها 17 درجة مئوية.

طريف 18، والقريات 19، والطائف وسكاكا 20 درجة.

أمطار رعدية على مكة ونجران وغيوم ورياح بالرياض

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

غيوم وسحب ممطرة على حائل والشرقية

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض، والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أن هذه الحالة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.