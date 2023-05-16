“الصحة العالمية”: المشروبات الدايت تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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حذرت منظمة الصحة العالمية من تناول المشروبات “الدايت” للراغبين في إنقاص وزنهم.

وقالت إن المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

قال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية: “إن استبدال السكريات الحرة بالمُحليات غير السكرية لا يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل”.

وأضاف: “يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات المضافة.

وضرب أمثلة لذلك مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

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ليس لها قيمة غذائية

والمحليات غير السكرية ليست عوامل غذائية أساسية وليس لها قيمة غذائية.

وتابع برانكا، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “يجب على الناس التقليل من حلاوة النظام الغذائي تمامًا، بدءًا في وقت مبكر من الحياة، لتحسين صحتهم”.

واستندت النتائج إلى بيانات راجعها منظمة الصحة العالمية من 283 دراسة أجريت على البالغين والأطفال والنساء الحوامل أو المجموعات السكانية المختلطة.

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تأثيرات غير مرغوب فيها

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه على المدى القصير، تؤدي المحليات مثل الأسبارتام وستيفيا إلى انخفاض طفيف في الوزن “عندما يؤدي استخدامها إلى انخفاض إجمالي مدخول الطاقة”.

لكنها أشارت أيضًا إلى أنه قد تكون هناك “تأثيرات غير مرغوب فيها” مرتبطة بالاستخدام طويل الأمد..

وذلك مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

وفقًا للباحثين، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقال دوان ميلور، من جامعة أستون: “المحليات غير السكرية لا توفر دائمًا نقص الطاقة الذي قد يُتوقع أن يساعد في التحكم في الوزن. بالنسبة للبعض..

وقد يشمل ذلك استخدام كميات صغيرة من المحليات في الأطعمة والمشروبات كطريقة لتقليل تناول السكر بشكل عام”.

وأضاف: “قد تظل المحليات مكانًا لها كخطوة انتقالية، أو نقطة انطلاق لمساعدة الأشخاص على تقليل تناول السكر”.

يأتي ذلك بعد أن كشف الخبير التفاصيل الدقيقة لما يحدث للجسم عند تناول المشروبات “الدايت”.

في الدقائق العشر الأولى، يمكن أن يهاجم الحمض الموجود في المشروب الأسنان – وبمرور 60 دقيقة، يمكن أن يشعر بالعطش أكثر مما كان يشعر به من قبل.