على غير المتوقع.. دراسة: رائحة الصابون تجذب البعوض

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توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الناس يجذبون البعوض أكثر من غيرهم، وأرجعت الدراسة ذلك إلى نوع رائحة الصابون الذي يستخدمونه.

وفي حين قد يبدو استخدام رغوة الصابون إستراتيجية معقولة لتفادي البعوض، إلا أن روائح بعض العطور الممزوجة بالصابون يمكن أن تجعل الإنسان أكثر جاذبية، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة “آي سايتس”.

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3 ماركات صابون شهيرة

ويفضل البعوض رائحة أولئك الذين اغتسلوا بثلاث من أصل أربع علامات تجارية شهيرة للصابون، تم اختبارها، وفقًا لما أوردته صحيفة “الجارديان”.

وبحسب الباحثين، فإن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

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لماذا يجذب الصابون البعوض؟

وقال كليمان فينوجر، الذي قاد الدراسة في جامعة فرجينيا للتقنية: “سيكون الأمر أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معًا، جذابة جدًا”.

وأوضح أن البعوض يستخدم المواد المتطايرة المنبعثة من النباتات للعثور عليها، والحصول على السكريات من رحيقها”.

ويقول الباحثون، إن التأثير الطارد نسبيًا لبعض أنواع الصابون كان مرتبطًا برائحة جوز الهند، التي هي رادع طبيعي للبعوض.