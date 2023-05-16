تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

أمطار ورياح وبرد وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا والعيص وخيبر”.

3- منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وعرعر”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية وميسان والطائف”.

5 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وحبونا ونجران وثار وخباش وشرورة ويدمة “.

6 – منطقة حائل، وتشمل “الشملي وبقعاء وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء”.

7 – منطقة جازان، وتشمل محافظات “الريث والحرث والدائر بني مالك والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

8 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات”.

9 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجوا والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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