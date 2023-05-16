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“يحصل على 54 ألف إسترليني”.. قصة غريبة لموظف يقاضي شركته بسبب ضعف راتبه
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“يحصل على 54 ألف إسترليني”.. قصة غريبة لموظف يقاضي شركته بسبب ضعف راتبه

“يحصل على 54 ألف إسترليني”.. قصة غريبة لموظف يقاضي شركته بسبب ضعف راتبه

“يحصل على 54 ألف إسترليني”.. قصة غريبة لموظف يقاضي شركته بسبب ضعف راتبه
٠٩:٤٤:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قاضى موظف يدعى إيان كليفورد شركته بسبب مرتبه “الضئيل” الذي يتقاضاه طيلة 15 عاما، لافتًا إلى أن هذا المرتب لم يزد طوال هذه الفترة.

ويحصل الموظف الذي تخصص في تكنولوجيا المعلومات على أكثر من 54.000 جنيه إسترليني سنويًا ويضمن الحصول على المرتّب حتى يبلغ 65 عامًا، ما يعني أنه سيحصل على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

يقول الموظف – بحسب صحيفة “ميرور” –  إنه يعمل في الشركة منذ عام 2000 وفي عام 2008 حصل على إجازة مرضية.

الإحساس بالظلم 

وأضاف أنه تقدم بشكوى في عام 2013 معبرًا عن إحساسه بالظلم الذي تعرض له نتيجة عدم تلقيه أي زيادات في مرتّبه، وحينها تم التوصل لاتفاق بينه وبين شركته.

ونص الاتفاق على بقائه موظفًا دون الالتزام بالعمل، كما وافق على عدم رفع شكوى أخرى حول القضية نفسها.

وفي فبراير 2022، غير كليفورد رأيه ودفع بقضية ضد شركته تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، وقال إنه عومل معاملة غير مواتية دون زيادة في مرتّبه منذ 2013 أو استحقاق عطلة.

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