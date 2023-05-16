سارع بالتقديم.. “وقاية” تُعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في الرياض

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تعلن هيئة الصحة العامة “وقاية” عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في منطقة الرياض، “منها وظائف لا تتطلب خبرة” على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

1 – خبير أول صحي.

2 – أخصائي أول صحي.

3 – أخصائي برامج تدريبية.

4 – محلل أول “سكرتير لجنة”.

5 – أخصائي مشارك أول صحي.

6 – أخصائي أول علوم صحة السكان.

التخصصات

1 – الوبائيات.

2 – علم الأوبئة.

3 – دارة الأعمال.

4 – الطب الوقائي.

5 – مكافحة العدوى.

6 – التعليم الصحي.

7 – التعليم الإلكتروني.

نبذة عن الهيئة

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلي الإسهام في الحد من الأمراض المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

إضافة إلى رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).