التمس الأعذار.. كيف تتعامل مع من يُخفي آلامه في صمت؟

تواصل – فريق التحرير:

ما من أحد إلا ويمر في حياته بفترات من الحزن تطول أو تقصر، لكنه يظل في النهاية يعاني ويتألم، وربما يخفي ذلك حتى عن أقرب الناس له.

يقول عماد بن محمد العباد في صحيفة “الرياض”، إنه “قبل عدة سنوات كان لدينا زميل عمل يتمتع بشخصية هادئة ولطيفة.

ويتابع: فُجع هذا الزميل فجأة بوفاة ابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات.

أقام هذا الزميل مراسم العزاء وغاب عن العمل خمسة أيام عادَ بعدها لمكتبه وواصل عطاءه الوظيفي كما عهدناه”.

وتابع: “مرت عدة أشهر، نسينا حادثة وفاة ابنته وظننا أنه سلا وتجاوز الفاجعة، سمعته ذات يوم يهمس في الهاتف مع شخص توفي له قريب ويحاول التخفيف عنه..

قال له “التسلي عن الحزن ليس خيانة، لو أن الحزن يعيد أحداً لأعاد ابنتي، بكيت على فراقها كل ليلة حتى شعرت أنه لم يبقَ في جسمي قطرة ماء”.

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معاناة في صمت

وعلق العباد، قائلاً: “لم نكن نعرف حجم الحزن الذي مرّ به زميلنا خلال خلواته، ولا أحد يدرك قدْر الأهوال التي يعاني منها الأشخاص الذين حولنا..

غالبنا يرتدي كل صباح قناعًا يخفي به مشاعره عن الناس، يحاول أن يبدو متماسكاً أمامهم خشية أن يشفقوا عليه، أو أن يكتشفوا روحه المبعثرة، أو حتى رغبة منه في أن يحميهم من القلق عليه”.

وفي ظل منغصات الحياة التي قد تكون بسيطة مثل الصداع والأرق وقد تكون فواجع كبيرة كالفقد والمرض.

يقول “العباد”، إن “الإنسان مُطالب أن يواصل التزاماته الاجتماعية والوظيفية، وأن يحمل آلامه الجسدية والنفسية ويستمر في المضي قدماً لكيلا تتعطل حياته”.

ولذلك – والكلام له “من تقابلهم يوميًا في حياتك ويرمون عليك تحية الصباح هم في الغالب يجرجرون خلفهم ظلاً ثقيلاً من الهموم التي لا تعرف عنها شيئًا”.

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إخفاء المعاناة

واعتبر أن “المحزن أن البارعين في إخفاء معاناتهم هم الأقل طلبًا للمساعدة والأكثر استحقاقًا لها..

لذا حاول أن تتلمس حاجتهم في الظلام الذي يحيط بهم، وأن تبذل ما في وسعك لتقديم العون لهم في أي شكل تستطيع”.

وأكد “العباد” أن “الحياة الحديثة باردة موحشة، تسيطر عليها المادة وتخبو فيها المشاعر الإنسانية الدافئة..”.

ووصفها بأنها “أشبه بالآلة الكبيرة؛ الترس الذي يتعطل فيها عن العمل يتم استبداله، لذا من المهم أن نحارب من أجل الحفاظ على إنسانيتنا وسط ضجيج هذه الآلة”.

وتابع: “يجب أن نتفقد بعضنا وأن نكون العكاز لمن ينكسر، والسند لمن فقد ظهره..

وأحيانًا، الأمر لا يتطلب إلا أن نغض الطرف عن تقصير، أو أن نختلق عذرًا لمن لم يتمكن من القيام بمهامه الاجتماعية أو الوظيفية”.