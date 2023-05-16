توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية حول الراتب الوظيفي

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الراتب الوظيفي للمشتركين في نظام التأمينات.

جاء ذلك ردًا على شكوى من موظف يقول إن جهة العمل أوقفت التأمينات الخاصة به لمدة 7 أشهر، وأبلغوه بأنه ليس له راتب.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “عزيزي العميل راتبك الوظيفي وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص وإفادتك”.

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مؤسسة تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص.

وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة، وفقاً لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن.

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