بمشاركة أبناء المملكة.. تدشين معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة في أمريكا

تواصل – واس:

دشن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” فعالياته، في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحمل الطالب يزن الفليح والطالبة عبير اليوسف خلال حفل الافتتاح راية المملكة كممثلين عن منتخب العلوم والهندسة في تقديم المنتخبات المشاركة.

1800 طالب يمثلون 70 منتخبًا من أنحاء العالم

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة، 70 من مختلف أنحاء العالم، يمثلها 1800 طالب وطالبة، إضافة إلى عدد من العروض الاحتفالية، والجلسات النقاشية.

وكان الحفل قد شهد أمس، حضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية د. فوزي بخاري ونائب أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع د. باسل السدحان.

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“آيسف” يُعد أكبر مسابقة علمية عالمية

يذكر أن “آيسف” يعد أكبر مسابقة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم كراعٍ رئيس.

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جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة

كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة، تتضمن منحاً دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحاً للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

وقامت لجنة تحكيم الجوائز الخاصة في موهبة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بالاطلاع على جميع المشاريع في المجالات المحددة؛ استعداداً لتحكيمهم ومقابلتهم أثناء المشاركة في المعرض لاختيار الفائزين بالجائزة.