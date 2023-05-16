رسميًا.. “واتساب” يُطلق هذه الخاصية المنتظرة بشدة لمستخدميه

تواصل – فريق التحرير:

أطلق تطبيق التواصل الشهير “واتساب” خاصية جديدة تُمكّن مستخدميه من قفل المحادثات برمز سري أو بصمة.

وبإمكان الخاصية الجديدة أن تضفي الخصوصية على المحادثات بحيث يتمكن المستخدم من قفل المحادثة التي يريدها برقم سري.

هذه الخاصية تحديدًا كانت منتظرة بشدة، خاصة وأن البعض يرغب في الاحتفاظ ببعض المحادثات الخاصة من بين إجمالي المحادثات.

ستصل الخاصية الجديدة للمستخدمين بشكل تدريجي ويمكن تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالبرنامج.

كما يعتزم تطبيق واتساب تطوير ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي أندرويد ببث محادثات القنوات.

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ميزة جديدة بواتساب

وتعتبر هذه الميزة مع ميزات أخرى جديدة قيد الاختبار حاليًا، ومن المتوقع أن تكون متاحة لمختبري الإصدار التجريبي في التحديث القادم للتطبيق.

وذكرموقع “WABetaInfo” أن شركة واتساب تعمل على تنفيذ الميزات الجديدة، لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكنة عند إصدارها.

وأوضح الموقع أن الميزات تلزم الشركة بتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الميزات لاستكشافها واستخدامها، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع بشكل دائم على كافة الموضوعات.