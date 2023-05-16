توضيح مهم من “الخثلان” بشأن مقدار الدية في الوقت الحاضر

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، مقدار الدية التي ينبغي أن يخرجها مرتكب الجناية في الوقت الحاضر.

مقدار الدية في الوقت الحاضر

وذكر على حسابه في “تويتر”، أنه إذا كانت الجناية خطأ فالدية، ثلاث مئة ألف ريال، وإن كانت عمدًا أو شبه عمد فالدية أربع مائة ألف ريال.

وأضاف: “لو أن من وجبت له الدية رفض المال وطلب أن يُعطَى مئة من الإبل، فعلى القول الراجح له؛ لأن الأصل في الدية هو الإبل”.

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مقدار دية المرأة

وبين أن دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “دية المرأة على النصف من دية الرجل”، والحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أنه محل إجماع.

وأشار إلى أن من حكى الإجماع على ذلك بن المنذر، وبن عبد البر، وأنه لا يعلم أحدًا من العلماء المتقدمين أنه خالف في هذه المسألة.

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مقدار دية الجنين

وبين أنه من اعتدى على امرأة فألقت جنينها حرًا مسلمًا ذكرًا أو أنثى فديته خمس من الإبل، وتعادل خمسة عشر ألف ريال،

وذلك لأن ثلاثمئة ألف ريال هي قيمة مئة من الإبل، والواحدة منه تعادل ثلاثة آلاف ريال، فالخمس من الإبل تكون بخمسة عشر ألف ريال.