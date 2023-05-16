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توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن أعمار التابعين عند التسجيل

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن أعمار التابعين عند التسجيل

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن أعمار التابعين عند التسجيل
٠٨:٠١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه لا يشترط حدًا أقصى للسن عند التسجيل في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بقول إنه يبلغ من العمر 29 عامًا، فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟ وما حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟

يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

وأوضحت أنه “لايوجد عمر محدد لإضافة التابعين، وبإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ما شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

-معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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