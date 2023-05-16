“بآجال 6 و10 سنوات”.. إجمالي عوائد الصكوك الدولارية بالمملكة

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حصلت المملكة على ما يزيد عن 17 مليار دولار كطلبات على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات.

كانت المملكة قد حددت أسعارًا استرشادية أولية عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية. للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.

وافتتحت المملكة العام الجاري بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

وحصلت المملكة على التمويل مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

كما اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023. بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا.

3 أهداف

وتضمنت الخطة ما يلي:

1- أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022.

2- خطة التمويل في عام 2023 ومبادئها التوجيهية.

3- تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

في وقت سابق، أعلنت هيئة السوق المالية إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م.

زيادة التنافسية

وأكدت أنّ عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة. وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.

ويسهم ذلك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمرتبطة. بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.

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