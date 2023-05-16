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خلال 3 شهور.. أكثر من 61 ألف وظيفة جديدة بالرياض

خلال 3 شهور.. أكثر من 61 ألف وظيفة جديدة بالرياض

خلال 3 شهور.. أكثر من 61 ألف وظيفة جديدة بالرياض
٠٧:٤٨:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استحوذت منطقة الرياض على نصيب الأسد من الوظائف الجديدة في المملكة في أواخر عام 2022.

وجاء ذلك بعد أن شهدت توظيف 61 ألفًا و777 موظفًا سعوديًا خلال الربع الأخير من العام الماضي من أصل 128 ألفًا و879 موظفًا سعوديًا التحقوا بالعمل بالمملكة، أي ما يعادل حوالي نصف الموظفين الجدد بالمملكة، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

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وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المشتركين الجدد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية في منطقة الرياض تشكل 47.9%، وبفارق نسبي كبير عن المناطق الأخرى، وذلك يعكس الحراك الاقتصادي للعاصمة الرياض، والذي جعلها الأعلى في استقطاب الموظفين الجدد.

ويصل متوسط التوظيف اليومي في الرياض خلال الفترة الماضية 68 موظفًا يتم توظيفهم يوميًا في منشآت القطاعين الخاص والعام الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية.

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الوظائف في مناطق المملكة

وجاءت بقية المناطق على النحو التالي:

-مكة المكرمة:

23.112 موظفًا جديدًا يمثلون ما نسبته 17.9%

-المنطقة الشرقية:

21.135 موظفًا وبنسبة 16.4%

-المدينة المنورة:

4.917 وبنسبة 3.8%

-القصيم:

4.911 موظفًا وبنسبة 3.8%

-عسير:

3.945 موظفًا يمثلون نسبة 3.1%

-جازان:

2.172 وبنسبة 1.7%

نجران:

-1.600 وبنسبة 1.2%.

حائل:

-1.798 وبنسبة 1.4%.

-تبوك:

1.467 وبنسبة 1.1%.

المناطق الأقل بالتوظيف

-الجوف:

980 موظفًا وبنسبة 0.8%

-الحدود الشمالية:

618 يمثلون نسبة 0.5%،

-الباحة:

447 موظفًا وبنسبة 0.3%.

الإجمالي= 128.879

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