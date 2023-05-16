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منها الرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق

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منها الرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق

منها الرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق

منها الرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق
٠٧:٣٣:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وبرد على الرياض وهذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار مع حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف أن الحالة المتوقعة تمتد إلى جنوب القصيم وغرب وشمال الشرقية، وأنها تكون مسبوقة بنشاط للرياح المغبرة.

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رياح نشطة متوسطة السرعة على القصيم والشمالية

وكما توقع أن تنشط الرياح الهابطة والتي معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على مكة ونجران وغيوم ورياح بالرياض

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة ونجران وغيوم ورياح بالرياض

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أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

غيوم وسحب ممطرة على حائل والشرقية

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض، والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أن هذه الحالة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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