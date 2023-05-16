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ملك المغرب يستقبل أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين

ملك المغرب يستقبل أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين

ملك المغرب يستقبل أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين
٠٨:١٠:٥٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المغرب، عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها مواطن مغربي.

الملك محمد السادس وأول سيارة تعمل بالهيدروجين

وأوردت وكالة المغرب الرسمية، أمس الاثنين، أن “الملك محمد السادس، ترأس بالرباط، حفل تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي.

وأضافت أن ذلك يعزز علامة “صُنع في المغرب”، ويدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات”.

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مركبة الهيدروجين النفعية

وأوضحت أن هذه السيارة تمت من طرف شركة “نيو موتورز”، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX “نامكس”، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.

وقامت شركة “نيو موتورز” بإحداث وحدة صناعية بعين عودة بجنوب الرباط، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.

وأضاف البيان: “تم تصميم النموذج بالشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، أما التصميم الداخلي للمركبة فقد تم اعتماده من قبل كفاءات مغربية”.

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المغرب تنتج 700 ألف سيارة سنويًا

وتنتج المملكة المغربية 700 ألف سيارة سنويًا، يتم تصدير 90% منها إلى أوروبا وباقي الدول.

ويتوفر في المغرب 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية بنسبة 100%، وهو ما تم الإعلان عنه الاثنين.

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