خدمة اليوم.. 11 خطوة لتجديد رخصة البناء المنتهية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم وأيسر الخطوات لتجديد رخصة البناء المنتهية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تجديد رخصة البناء المنتهية، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

2 – اختر خدمات الرخص الإنشائية.

3 – اختر خدمة تجديد رخصة بناء.

4 – حدد الأمانة والبلدية المطلوبة.

5 – أدخل رقم وتاريخ الرخصة المراد تجديدها.

6 – اختر المكتب الهندسي.

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7 – أرسل الطلب للمكتب الهندسي المحدد.

8 – قم باستكمال بيانات ومرفقات الطلب من المكتب الهندسي وإرسال الطلب للبلدية.

9 – يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات والموافقات من قبل البلدية.

10 – يتم اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد.

11 – اطبع الرخصة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 940″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.