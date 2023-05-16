النفط يواصل مكاسبه وبرنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

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واصل النفط مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وارتفعت الأسعار في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفضل خطط أمريكية لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي.

برنت يسجل 76 دولارًا للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش.

بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4 بالمئة.

ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من واحد في المئة يوم الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

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أمريكا تشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس آب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو الجاري.

قال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز “حصلت السوق على دفعة من التوقعات بأن إعادة شراء الولايات المتحدة للنفط للاحتياطي الاستراتيجي ستستمر إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولارًا للبرميل أو دونه”.

وأضاف “من أسباب المكاسب أيضًا تصيد بعض المستثمرين للصفقات بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة”.

في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو حزيران لأول مرة في تاريخها.

وكانت آخر مرة تسجل فيها العقود الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر أيلول 2022.

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تخوفات من حرائق الغابات في كندا

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط يوم الثلاثاء دعمًا من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا.

فقد أجبرت الحرائق المنتشرة في ألبرتا بكندا أكثر من 30 ألف شخص على ترك منازلهم وأوقفت إنتاج ما لا يقل عن 319 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أو 3.7 بالمئة من الإنتاج الوطني.

ويمكن أن تتقلص إمدادات الخام العالمية أيضًا في النصف الثاني من العام، في ظل تخطيط تجمع أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لتخفيضات إضافية للإنتاج.

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