“لا لخسارة الأرواح”.. الشورى يطالب بإجراءات احترازية لحوادث المركبات

تواصل – واس:

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والثلاثين، التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

تقرير لجنة النقل والاتصالات

واستمع المجلس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إلى تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتلا ذلك التقرير رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بعد دراسة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضًا:

مجلس الشورى يصدر قرارات بشأن التقرير السنوي لعدد من الجهات

خسارة الأرواح غير مقبولة

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء.

حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها إلى أن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال مازالت تتكرر.

وأضافت أن خسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.

طرق خاصة للشاحنات

بدوره أكد عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول.

اقرأ أيضًا:

اجتماع في مجلس الشورى لمناقشة تقرير التدريب التقني

استخدام الطائرات بدون طيار

فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار.

وأضاف أن هذا الاستخدام سيكون في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال.

فتح المجال أمام الشركات العالمية

كما طالب عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين خلال مداخلته الوزارة بسرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم لأهميته الإستراتيجية.

كما طالب بفتح المجال أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة؛ لضمان جودة مشروعات الطرق.

وتنفيذ موازين إلكترونية ذكية قادرة على قياس وزن الشاحنة أثناء حركتها.

اقرأ أيضًا:

ويناقش عدة موضوعات.. “الشورى” يصدر قراره بشأن التقرير السنوي لهذه الوزارات الأسبوع المقبل

تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن

وفي مداخلة له خلال الجلسة طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف وزارة النقل بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها من الجهات المختصة.

وأضاف أن دخول هذه الشاحنات لا بد ان يكون على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.