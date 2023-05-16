توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة ونجران وغيوم ورياح بالرياض

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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غيوم وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض، والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أن هذه الحالة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.