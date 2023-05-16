فرنسا.. وزيرة الرياضة تدعو لمعاقبة لاعبين رفضوا دعم المثليين

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دعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، إلى فرض عقوبات على لاعبي كرة القدم في النوادي الفرنسية، الذين رفضوا ارتداء قمصان تدعم المثليين.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “ستاد 2” على قناة “فرانس 3″، إنها تشعر بالأسف لوجود لاعبين في فرنسا لا يتشاركون رسالة دعم المثليين.

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وزيرة الرياضة تأسف لعدم دعم المثليين

وأضافت: “”يؤسفني بشدة أنه ليس لدينا 100 بالمئة من اللاعبين في فرنسا الذين يجدون أنفسهم يتشاركون هذه الرسالة من عدم التمييز. نحن في بلد لطالما عزز احترام الآخرين وحقوق الإنسان”.

وتابعت: “من الضروري أن نجد أنفسنا جميعا نتشارك هذه الرسالة الأساسية من أجل العيش معًا”.

وأوضحت أن عملية فرض العقوبات على اللاعبين الذين يرفضون مشاركة هذه الرسائل الداعمة لمجتمع المثليين، من مسؤولية الأندية التي يلعبون لصالحها.

بيد أنها في المقابل، طالبت أيضًا بالحوار مع اللاعبين في هذه المسائل، بجانب فرض العقوبات.

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غرامة على اللاعب مصطفى محمد

وفي أول تنفيذ لدعوة الوزيرة الفرنسية، قررت إدارة نادي نانت الفرنسي، الاثنين، توقيع غرامة مالية على مصطفى محمد، الذي أبلغ مسؤولي النادي برفضه ارتداء قميص الفريق الذي يحمل ألوان قوس قزح الداعمة للمثلية، خلال مباراة فريقه أمام تولوز أمس.

وقال محمد تعليقًا على قرار ناديه الفرنسي، إنه لا يريد المجادلة ولكن سيوضح فقط موقفه.

احترموا مغتقداتي الشخصية

وكتب على تويتر: “احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما ستتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا، احترم كل الاختلافات. أحترم جميع المعتقدات والقناعات. يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية”.

وأضاف: “نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة، آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

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لاعبون رفضوا ارتداء قمصان تدعم المثلية

وسجل الدوري الفرنسي لكرة القدم بجانب مصطفى محمد، رفض 4 لاعبين مسلمين آخرين ارتداء قمصان تدعم المثلية.

وذكرت شبكة “آر إم سي سبورت” الفرنسية، أن 4 لاعبين بصفوف فريق تولوز، رفضوا أيضا المشاركة في اللقاء للسبب نفسه.

وأوضحت الشبكة أن اللاعبين هم المغربي زكريا أبو خلال، والجزائري فارس شايبي، والبوسني سعيد هاموليتش، والمالي موسى ديارا.

وكان نادي تولوز فضل في بيان على موقعه الإلكتروني، عدم الكشف عن أسماء اللاعبين الذين رفضوا ارتداء القمصان الداعمة للمثلية.

وقال النادي: إننا “نحترم حرية الاختيار للاعبين”، لكنه سيستبعدهم من التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام “نانت”.

يذكر أن السنغالي إدريسا غي لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق، أقدم على الخطوة نفسها خلال الموسم الماضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم.