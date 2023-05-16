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تعرف على سعر جوالات آيفون 13 في المملكة (صور)
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تعرف على سعر جوالات آيفون 13 في المملكة (صور)

تعرف على سعر جوالات آيفون 13 في المملكة (صور)

تعرف على سعر جوالات آيفون 13 في المملكة (صور)
٠٤:٣٩:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تُعد سلسة جوالات آيفون 13 من أهم إصدارات عملاق صناعة الجوالات في أمريكا والعالم، شركة أبل، خاصة بعد أن زودت الشركة إصدارات هذه السلسلة بأفضل بطاريات ممكنة.

سعر جوالات آيفون 13 في المملكة

– بلغ سعر جوال iphone 13 في المملكة سعة 128 جيجابايت 2828 ريالاً.

– وسعر جوال iphone 13 سعة 256 جيجابايت 3580 ريالاً.

– أما سعر جوال iphone 13 سعة 512 جيجابايت 3791 ريالاً.

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شاشة جوال آيفون 13

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف.

كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيارIP68، مع نوتش أصغر للكاميرا الأمامية.

كاميرا جوال آيفون 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6.

بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K  حتى 60 frame بالثانية.

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المعالج والذاكرة التخزينية

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج  Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت

بطارية جوال آيفون 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.

يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

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ألوان هاتف آيفون 13

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي: الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

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