ثمن إحداها 14 مليون ريال.. أسرع 5 مركبات 2023 في المملكة (صور)

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يشتهر سوق المركبات في المملكة بالعديد من الطرازات الأحدث، والأقوى، والأشهر من بين جميع ماركات السيارات العالمية.

وتتميز هذه الطرازات بالتصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية، إضافةً إلى القدرات الفنية، ومنها فئة المركبات الخارقة، والتي تنال إعجاب الكثير من محبي عالم المركبات.

ونقدم لك في هذا التقرير نبذة عن أسرع 5 مركبات في المملكة خلال 2023.

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1 – فيراري SF90 Stradale

تتمتع بمحرك 4000 سي سي، 8 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 986 حصانًا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 800 نيوتن/متر، إضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 340 كم/ساعة. يمكن للمركبة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية، بينما يبلغ سعرها 2.090.000 ريال.

2 – لامبروجيني – افنتادور

يبدأ سعرها من 2 ميلون و178 ألف ريال، وتستمد تلك النسخة قوتها من محرك سعة 6500 سي سي، بقوة 770 حصانًا، و720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

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3 – ماكلارين – 765LT

تأتي المركبة بسعر مليون و685 ألف ريال. يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية. وتضم المركبة محركًا ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانًا، و800 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة.

4 – فيراري – 296 GTB

بإمكان هذه المركبة الوصول من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، حيث تستخدم محركًا سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 819 حصانًا، و740 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة، مع سعر يبلغ 1.393.845 ريال.

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5 – بوجاتي تشيرون

أما النسخة الأسرع بين القائمة المقدمة فهي المركبة بوجاتي تشيرون، والتي تستطيع التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية، حيث تمتلك محركًا بسعة 8000 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 1578 حصانًا، و1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 440 كم/ساعة، وبسعر يقدر بـ 14.350.000 ريال.