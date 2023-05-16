طبيب: هذه أفضل وجبة إفطار للحفاظ على صحة القلب

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على الرغم من الأهمية الكبيرة لوجبة الإفطار كونها تؤثر على يوم الشخص ونشاطه، إلا أن أهميتها تتزايد لأنها تحدد مستقبله الصحي بالنسبة لصحة قلبه وأوعيته الدموية.

ويقدم لنا طبيب القلب، الدكتور نيك ويست، أفضل وجبة إفطار تؤثر على صحة القل.، إضافة لبعض المقترحات الأخرى، وفق موقع “باراد”.

أفضل وجبة إفطار تؤثر على صحة القلب

وعن محتويات هذه الوجبة يقول ويست إنه “يدمج بانتظام الفاكهة القليلة السكر، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، في وجبة الإفطار، بما في ذلك التوت والتفاح وأحيانا الأناناس، وغالبًا ما يدمجها مع الزبادي قليل الدسم والجرانولا لمزيد من محتوى الألياف”.

والجرانولا هي وجبة تتكون بشكل رئيس من: رقائق الشوفان المصنعة من حبوب الشوفان المفرودة والتي تم تعريضها لبخار خفيف أثناء عمليات المعالجة والتصنيع، إضافة إلى العسل الطبيعي، والمكسرات المتنوعة، وحبوب الأرز المنفوشة.

ويتابع: “أقدم لنفسي أحيانًا القليل من البيض المخفوق مع الأفوكادو على الخبز المحمص والقليل من الصلصة الحارة، وهذا مزيج رائع من البروتين والألياف والمغذيات”.

ويوضح أنه لا يتناول وجبة الإفطار المكونة من الأفوكادو والبيض كل يوم بسبب محتواها من الدهون والكوليسترول.

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فواكه وخضراوات

وحسب موقع باراد، فهناك أفكار أخرى يمكن من خلالها للنظام الغذائي النباتي أن يسهم كثيرًا في خفض المدخول الغذائي من الكوليسترول، ومن ذلك الفواكه والخضراوات.

تحتوي الفواكه والخضراوات على القليل من الكوليسترول، إن وجد، كما أن محتوى الألياف والفيتامينات مفيد للقلب، ويقلل أيضا من خطر الإصابة بالسرطان.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم

يوصي النظام الغذائي DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم)، الذي أقرته جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب، بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، نظرًا لمحتوى الفيتامينات والمعادن.

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تقليل تناول السكر

ويشدد ويست على أن “أفضل نصيحة طبية في الوقت الحالي هي تقليل تناول السكر إلى أقل قدر ممكن، لكن من المهم الانتباه أن بعض السكر مطلوب لاحتياجات غذائية”.

ووفق باراد، فإن معظم أطعمة الإفطار تحتوي على كمية مرتفعة من السكر، ومن المعروف أن استهلاك السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك أمراض القلب التاجية (الذبحة الصدرية والنوبات القلبية) والأمراض الدماغية الوعائية (السكتة الدماغية).

ويلفت ويست إلى أنه “رغم تطوير بعض الأنواع من المحليات الصناعية والقول إنها تمثل بديلاً صحيًا للسكر، لكن يبدو أن انعكاساتها الصحية هي عينها”.

ما يجب تجنبه على الإفطار

يعدد ويست أيضًا بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، ومنها:

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

يترتب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بشكل عام، فتتضمن أيضا كميات أكبر من الكوليسترول، بما في ذلك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم والبيض.

وطرق تحضير الطعام والطهي مهمة أيضًا، لأن زيت جوز الهند أو زيت النخيل المستخدم في قلي الأطعمة يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول.

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منتجات الألبان كاملة الدسم

غالبا ما يتم تجميع الأطعمة، بما في ذلك الجبن والزبدة والقشدة والزبادي وما إلى ذلك معا في الفطور. ولهذه الأطعمة مخاطر صحية متفاوتة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول

بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول غير صحية لأسباب عدة، مثل ارتفاع نسبة الملح في اللحوم المصنعة ومنها لحم النقانق واللحوم المقطعة والوجبات السريعة، ومحتوى الكربوهيدرات والسكر في الحلويات، وكلها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والمشروبات التي يمكن شربها صباحا، وفق ويست، هي الشاي والقهوة، وعصير البنجر (الشمندر)، وعصير الرمان.