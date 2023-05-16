العفو عن باقي مدة السجن محكومين في جريمة بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، موافقته على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020، المعروفة باسم “فرعية شمر”.

إلغاء العفو في تلك الحالة

وحسب “الراي”، نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن: “يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة (513 لسنة 2020 جنايات المباحث)”.

وتضمنت المادة الثانية أن: “يخضع جميع المعفى عنهم، بموجب أحكام هذا المرسوم، لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص، باعتبار العفو كأن لم يكن، في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة”.

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تقييم غسيل الأموال

وفي سياق متصل، كلف مجلس الوزراء بدولة الكويت، خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحدة التحريات المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعاقد الوحدة مع الجهات ذات الصلة في كل ما من شأنه للتحضير لعملية التقييم المقبل للكويت في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.