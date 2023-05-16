الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
طبيب: هذه أفضل وجبة إفطار للحفاظ على صحة القلب
العفو عن باقي مدة السجن محكومين في جريمة بدولة خليجية
ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا في هذه المنطقة
الصين تنتظر كارثة صيفية.. هل ستحترق المحاصيل؟
3 قتلى و9 جرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية.. وقتل المشتبه به
40 سيارة إطفاء لإخماد حريق ضخم بكلية وسط عاصمة عربية (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

العفو عن باقي مدة السجن محكومين في جريمة بدولة خليجية

العفو عن باقي مدة السجن محكومين في جريمة بدولة خليجية

العفو عن باقي مدة السجن محكومين في جريمة بدولة خليجية
٠٣:٠٦:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، موافقته على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020، المعروفة باسم “فرعية شمر”.

إلغاء العفو في تلك الحالة

وحسب “الراي”، نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن: “يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة (513 لسنة 2020 جنايات المباحث)”.

وتضمنت المادة الثانية أن: “يخضع جميع المعفى عنهم، بموجب أحكام هذا المرسوم، لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص، باعتبار العفو كأن لم يكن، في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة”.

اقرأ أيضا:

أهم 10.. الداخلية تنفيذ حكم الشرع في متهم ومشهد لا يُصدق من الكويت

تقييم غسيل الأموال

وفي سياق متصل، كلف مجلس الوزراء بدولة الكويت، خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحدة التحريات المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعاقد الوحدة مع الجهات ذات الصلة في كل ما من شأنه للتحضير لعملية التقييم المقبل للكويت في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكلمات الدلالية:
العفو عن مدة العقوبة الكويت جرائم الإرهاب دولة خليجية مكافحة غسيل الأموال

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. استشهاد 22 من المصلين إثر قصف صاروخي للانقلابيين على مسجد بـ«صرواح»

اليمن.. استشهاد 22 من المصلين إثر قصف صاروخي للانقلابيين على مسجد بـ«صرواح»

٠٦:١٤ م، الجمعة، ١٧ مارس ٢٠١٧
الإعلام الصهيوني: مخاوف أمنية من خروج الأوضاع عن السيطرة في الأراضي المحتلة

الإعلام الصهيوني: مخاوف أمنية من خروج الأوضاع عن السيطرة في الأراضي المحتلة

٠٣:٠٣ م، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧
الفلسطينيات يتظاهرن ضد الاحتلال والانقسام في الضفة وغزة

الفلسطينيات يتظاهرن ضد الاحتلال والانقسام في الضفة وغزة

١٠:٠٥ م، الأربعاء، ٠٩ مارس ٢٠١١
العثور على هوية ثانية بالشاحنة المستخدمة في حادث نيس الفرنسية

العثور على هوية ثانية بالشاحنة المستخدمة في حادث نيس الفرنسية

٠٥:٤٠ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *