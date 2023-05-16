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ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا في هذه المنطقة
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ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا في هذه المنطقة

ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا في هذه المنطقة

ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا في هذه المنطقة
٠٣:٠٢:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أنه تم ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفًا؛ لخطورتها على المارة وأهالي المنطقة، حفاظًا على طبقات المياه الجوفية من التلوث.

جولات ميدانية

وأضاف فرع وزارة البيئة بالمدينة، أن ذلك يأتي ضمن الجولات الميدانية لفرق المتابعة والبحث، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، فيما اتخذت الإجراءات المتبعة في نظام الآبار المكشوفة.

ضبط 4 مخالفين

وأسفرت الجولات عن ضبط 4 من مخالفي نظام المياه واللوائح الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها.

وخلال الجولات، تم رصد عدد من الأشياب تحتوي على مياه غير صالحة للشرب بأحياء المنطقة، إضافة إلى صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأشار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، إلى أنه جرى خلالها اتخاذ الإجراءات النظامية وإصدار المخالفات وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.

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أخبار السعودية المدينة ردم بئر مكشوفة منطقة المدينة وزارة البيئة

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