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40 سيارة إطفاء لإخماد حريق ضخم بكلية وسط عاصمة عربية (فيديو)
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40 سيارة إطفاء لإخماد حريق ضخم بكلية وسط عاصمة عربية (فيديو)

40 سيارة إطفاء لإخماد حريق ضخم بكلية وسط عاصمة عربية (فيديو)

40 سيارة إطفاء لإخماد حريق ضخم بكلية وسط عاصمة عربية (فيديو)
٠٢:٤٣:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم، مساء أمس الاثنين، داخل إحدى الكليات الأهلية وسط العاصمة العراقية بغداد.

حريق وسط بغداد

وأوضح مصدر أمني، يوم أمس، أن حريقا هائلا اندلع في كلية أهلية وسط بغداد، وتحديدا في كلية التراث الأهلية”.

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وأضاف أن “الحريق التهم بنايتين داخل الكلية”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لـ”السومرية نيوز”.

40 سيارة إطفاء تباشر

من جهته، قال مدير الإعلام بمديرية الدفاع المدني إن الحريق تسبب في تدمير أجواء من كلية التراث في بغداد”.

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وتابع المسؤول العراقي، أنه “على الفور توجهت مايقارب 40 سيارة إطفاء لمكان الحادث من أجل إخماد الحريق”.

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الكلمات الدلالية:
العراق بغداد حريق كلية أهلية

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