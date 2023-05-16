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الصين تنتظر كارثة صيفية.. هل ستحترق المحاصيل؟

الصين تنتظر كارثة صيفية.. هل ستحترق المحاصيل؟

الصين تنتظر كارثة صيفية.. هل ستحترق المحاصيل؟
٠٣:٠٠:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي 2022 في تضرر مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في الصين.

وتجددت هذه المخاوف، خلال العام الجاري، عندما أصدرت مدن صينية كبرى تحذيرات من الطقس الحار وسط توقعات بأن تتجاوز درجة الحرارة في بكين 36 درجة مئوية.

40 درجة مئوية

وسجل إقليم يونان الصيني حرارة تزيد على 40 درجة مئوية، وهو أمر مرهق بشكل خاص لشبكات الطاقة مع بدء تشغيل مكيفات الهواء في ملايين المنازل.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أصدر إقليم شاندونغ وبكين تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مدن مكتظة بالسكان مثل جينان وتيانجين وتشنغتشو لتصل إلى 37 درجة مئوية، حسب وكالة “عمون”.

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أمطار أضرت بمحصول الأرز

وخلال النصف الثاني من العام الماضي، شهدت مساحات كبيرة من الأراضي في الصين، أكبر منتجي الأرز في العالم، أمطارًا غزيرة.

وتسببت في فيضانات أضرت بالمحصول، خاصة في مدن جوانجشي وغوانغدونغ، وهي المدن المركزية لإنتاج الأرز في البلاد.

الجفاف - الصين - الزراعة - الصيف

الكلمات الدلالية:
أخبار الصصين أخبار الصين أزمة مناخية ارتفاع درجات الحرارة المحاصيل الزراعية

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