صوت هتلر يفاجئ ركاب قطار في دولة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ مسافرون كانوا يستقلون قطارًا داخليًا بين المدن في النمسا بسماع خطاب لأدولف هتلر تم تشغيله يوم أمس الاثنين.

وبدلا من تشغيل الإعلانات العادية، فقد سُمع صوت حشد من الناس يهتف بعبارة تحية النصر النازية أو تحية هتلر المعروفة بـ “هايل هتلر” عبر نظام مكبرات الصوت في القطار.

مفاجأة داخل القطار

وعلق ديفيد ستويغمولر، النائب عن حزب الخضر، بقوله “إن خطاب الزعيم الألماني النازي تم تشغيله عبر جهاز اتصال داخلي قبل وقت قصير من وصول القطار، إلى فيينا.

وأضاف أن موظفي القطار لم يتمكنوا من إيقاف التسجيل ولا من تشغيل إعلاناتهم المعتادة. وأضاف أن “أحد أفراد الطاقم كان مستاء للغاية”.

إبلاغ الشرطة

من جهتها علقت شركة السكك الحديدية النمساوية في بيان بقولها “ليس لنا علاقة إطلاقا بما نشر من تسجيلات صوتية داخل القطار”.

وأضافت الشركة:” نفترض أن هذه التسجيلات بُثت من قبل أشخاص تواجدوا داخل القطار، إذ استخدموا أجهزة الاتصال الداخلي. لقد أبلغنا الشرطة عما حدث”.

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