الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
صوت هتلر يفاجئ ركاب قطار في دولة أوروبية
حيوان نادر يظهر بعد اختفاء 50 عاما
أهم 10.. الداخلية تنفيذ حكم الشرع في متهم ومشهد لا يُصدق من الكويت
شاهد.. صواعق قوية تضيء سماء أحياء جنوب تثليث
تحذيرات من زوائد الجلد.. وطرق آمنة لإزالتها
تراجع أسعار الغاز في أوروبا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

صوت هتلر يفاجئ ركاب قطار في دولة أوروبية

صوت هتلر يفاجئ ركاب قطار في دولة أوروبية

صوت هتلر يفاجئ ركاب قطار في دولة أوروبية
٠٢:٢٨:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ مسافرون كانوا يستقلون قطارًا داخليًا بين المدن في النمسا بسماع خطاب لأدولف هتلر تم تشغيله يوم أمس الاثنين.

وبدلا من تشغيل الإعلانات العادية، فقد سُمع صوت حشد من الناس يهتف بعبارة تحية النصر النازية أو تحية هتلر المعروفة بـ “هايل هتلر” عبر نظام مكبرات الصوت في القطار.

مفاجأة داخل القطار

وعلق ديفيد ستويغمولر، النائب عن حزب الخضر، بقوله “إن خطاب الزعيم الألماني النازي تم تشغيله عبر جهاز اتصال داخلي قبل وقت قصير من وصول القطار، إلى فيينا.

وأضاف أن موظفي القطار لم يتمكنوا من إيقاف التسجيل ولا من تشغيل إعلاناتهم المعتادة. وأضاف أن “أحد أفراد الطاقم كان مستاء للغاية”.

إبلاغ الشرطة

من جهتها علقت شركة السكك الحديدية النمساوية في بيان بقولها “ليس لنا علاقة إطلاقا بما نشر من تسجيلات صوتية داخل القطار”.

وأضافت الشركة:” نفترض أن هذه التسجيلات بُثت من قبل أشخاص تواجدوا داخل القطار، إذ استخدموا أجهزة الاتصال الداخلي. لقد أبلغنا الشرطة عما حدث”.

اقرأ أيضا:

«كاد أن يفقد حياته لإنقاذ آخرين».. مواطن يقوم بعمل بطولي أثناء رحلة في النمسا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أدولف هتلر النمسا قطار هتلر

مواد ذات صلة

المزيد
طلاب فلسطينيون يبتكرون جهازاً لقراءة النصوص العربية

طلاب فلسطينيون يبتكرون جهازاً لقراءة النصوص العربية

٠٦:٣٧ م، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
تحذيرات من تناول الوجبات السريعة وقت الإفطار

تحذيرات من تناول الوجبات السريعة وقت الإفطار

٠١:٣٣ م، الأحد، ٠٤ أغسطس ٢٠١٣
دراسة: الرياضيات متطلب أساسي للوظائف في الأعوام المقبلة

دراسة: الرياضيات متطلب أساسي للوظائف في الأعوام المقبلة

٠١:٥٤ م، الثلاثاء، ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة

بالفيديو.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول ظاهرة الأطباق الطائرة

١٠:٤١ ص، الثلاثاء، ٢١ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *