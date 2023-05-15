حيوان نادر يظهر بعد اختفاء 50 عاما

تواصل – فريق التحرير:

بعد اختفائه من المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، أعيد توطين حيوان خلد الماء الذي لا يوجد إلا في أستراليا، في أقدم محمية وطنية في جنوب سيدني.

الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض

وجرت إعادة توطين الحيوان النادر، ضمن مشروع كبير للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، حسب وسائل إعلام عربية.

ويشتهر خلد الماء بمنقاره وأقدامه المكففة والشوكة السامة في جانب قدمه، وهو أحد نوعين فقط من الثدييات التي تضع البيض في العالم، ويقضي أغلب وقته في المياه خلال الليل.

اقرأ أيضا:

بأقدم محمية طبيعية.. دولة إفريقية تشهد ولادة حيوان نادر مهدد بالانقراض

مشاهدته لأول مرة

وشاهد الأوروپيين خلد الماء للمرة الأولى، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، في سنة 1798م، ووصفت هذه الكائنات وصفًا علميا لأول مرة من قِبل العالم جورج شو سنة 1799م، في مؤلفه الذي يحمل عنوان “منوعات الطبيعيات”.

واكتشفت بقايا أعداد كبيرة من الأنواع القريبة منها متحجرة في سجل المستحاثات بين طبقات الأرض.

واعتقد علماء بريطانيون بعد وصول أولى العينات من هذه الكائنات، إلى أوروپا سنة 1799م، أنها مزيفة، وأن أحدهم جمع بضعة أجزاء من حيوانات مختلفة وخيطها ببعضها حتى ظهرت على هذا الشكل، إلى أن تفحصوها عن قرب فظهر أنها حقيقية.